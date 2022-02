Giustizia: appello Riformisti per Sì a distinzione funzioni, firme da Morando a Taradash

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Un appello di Riformisti per il Sì al referendum sulla distinzione delle funzioni. Tra i firmatari Claudio Petruccioli, Claudia Mancina, Enrico Morando, Magda Negri, Mario Raffaelli, Luca Diotallevi e Marco Taradash.

Si legge nell’appello pubblicato oggi su Il Riformista: “Al di là delle pur importanti differenze tra distinzione delle funzioni e separazione delle carriere, è indubbio che i due concetti rispondono a una medesima ispirazione, quella tipica di una cultura liberale basata su pesi e contrappesi e sull’equilibrio delle istituzioni. Per questa ragione riteniamo giusto oggi invitare il Parlamento a procedere in tale direzione e dichiariamo sin d’ora che, se le iniziative parlamentari non fossero sufficienti a superare il quesito, riteniamo doveroso impegnarci per il successo del Sì”.