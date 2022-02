F1: Hamilton pronto a combattere nella nuova stagione, ‘mai detto che mi sarei fermato’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton dice di essere pronto a lottare per i titoli nella prossima stagione dopo aver affrontato la controversa perdita del campionato piloti nell’ultima gara dello scorso anno. “Non ho mai detto che mi sarei fermato”, ha detto il 37enne Hamilton al lancio della Mercedes W13, aggiungendo che è stato un “privilegio” lavorare con il team. “Ovviamente è stato un momento difficile per me, dovevo fare un passo indietro e concentrarmi sull’essere presente con la mia famiglia intorno a me”.

Hamilton avrebbe potuto aggiudicarsi un ottavo titolo piloti da record nel 2021 fino a quando non è stato superato dalla Red Bull di Max Verstappen nell’ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi dopo che il direttore di gara Michael Masi ha cambiato la consueta procedura della safety car. Masi non opererà più come direttore di gara nella stagione 2022, che inizierà con il Gran Premio del Bahrain il 20 marzo, a seguito di una revisione della Fia.

La Mercedes cercherà di vincere il suo nono campionato costruttori consecutivo dopo aver spazzato via tutti gli otto nella prima era ibrida dal 2014. La prossima stagione, tuttavia, ha nuove regole volte a rendere più facili i sorpassi e con limiti finanziari che dovrebbero rendere le squadre di metà classifica più competitive. “La speranza è che siamo competitivi con i nuovi regolamenti, non è scontato”, ha detto il team principal Toto Wolff. “Speriamo di poter essere a caccia di un altro titolo”. La Mercedes ha presentato la sua vettura a Silverstone con un ritorno al tradizionale colore argento della squadra dopo aver adottato il nero nelle ultime due stagioni per promuovere la lotta contro il razzismo.