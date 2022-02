Covid: Faraone (Iv), ‘ottima notizia sblocco fondo da 15 mln per medici eroi’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “È davvero una bellissima notizia che sia stato sbloccato e rafforzato dal governo il fondo per medici e sanitari che hanno perso la vita per il Covid: dai 10 milioni inizialmente previsti con un nostro provvedimento si passa ai 15 di oggi”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

“Italia Viva aveva presentato e ottenuto ,tramite un emendamento a mia prima firma, l’istituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari che, nel corso della durata dello stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o ‘come concausa’ del contagio da Covid”.

“Oggi questa norma approvata dal Parlamento diviene operativa ed anzi viene rafforzata ulteriormente. Siamo orgogliosi di questo risultato che è di tutto il Parlamento: era doveroso un riconoscimento alla memoria dei tanti medici e sanitari morti in corsia , li abbiamo chiamati eroi, ed oggi lo riconosciamo con i fatti”.