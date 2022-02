Bollette: Lega, ‘Salvini primo leader a parlare del problema’

Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Era il 27 dicembre 2021 e Matteo Salvini, primo e unico fra i leader di partito, aveva partecipato a un incontro in provincia di Brescia per raccogliere la preoccupazione di alcune imprese a proposito di caro bollette”. Lo dice la Lega.

“Dopo quasi due mesi di proposte, il Decreto Energia di oggi è utile per aiutare famiglie, artigiani, commercianti e aziende. È un risultato importante, ottenuto grazie alla Lega che infatti e molto soddisfatta, ma serviranno altri provvedimenti”, aggiunge la Lega.

“C’è un altro motivo di contentezza: la preoccupazione per il caro bollette è ormai condivisa da tutti i partiti, una situazione che dovrebbe favorire interventi ancora più incisivi”, conclude.