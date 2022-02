Alperia e chef Niederkofler insieme per una cucina green

Roma, 18 feb. – (Adnkronos) – Una cucina all’insegna della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. A promuoverla è Alperia, azienda nel campo dell’energia green, insieme a Mo-Food, la holding che opera nel mondo del food promuovendo un approccio etico, di cui lo chef tre stelle Michelin e Stella verde per la Sostenibilità Norbert Niederkofler è titolare insieme al socio Paolo Ferretti. Una sinergia che conferma l’attenzione di Alperia per il territorio e per il rispetto dell’ambiente a 360 gradi. Da oltre 120 anni Alperia produce energia verde da fonti rinnovabili, principalmente nelle centrali idroelettriche in Alto Adige, arrivando ad affermarsi oggi come una delle realtà più importanti per la Green Energy in Italia.

Impegno che nell’ambito dell’International Charge Energy Branding Award 2020, le ha permesso di aggiudicarsi il titolo di ‘Best Green Brand’, primeggiando tra aziende energetiche concorrenti provenienti da Stati Uniti, Norvegia e Germania. Per Alperia il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità non rappresentano, quindi, solo due aspetti del proprio business, ma rientrano nell’identità e nei valori dell’azienda diventando dei principi guida. Il senso di questa collaborazione nasce dalla consapevolezza che non è più sufficiente essere green, ma è necessario promuovere e sensibilizzare sui comportamenti corretti nel vissuto quotidiani.

E con lo chef sarà presentato l’ingrediente di stagione più energetico per promuovere un consumo etico e responsabile che valorizzi la filiera corta ed i prodotti bio. Attiva nel mondo gastronomico, Mo-Food offre servizi di consulenza strategica e operativa. la collaborazione coinvolgerà la presenza di Care’s, l’evento ideato dalla stessa, che ogni anno riunisce cuochi ed esperti internazionali della ristorazione, con lo scopo di prendersi cura del pianeta partendo dalla cucina, e del ristorante AlpiNn – Food Space & Restaurant a Plan de Corones (Brunico), di cui Niederkofler è co-proprietario e presso il quale la sua filosofia etica ‘Cook the Mountain’ ha trovato casa.

“I principi ispiratori delle nostre attività, dalla fornitura di energia verde, alla mobilità elettrica fino all’efficienza energetica, sono da sempre orientati a una visione sostenibile e attenta al territorio. Le sinergie messe in campo grazie a questa nuova partnership si basano sui valori comuni della sostenibilità e della tutela dell’ambiente”, spiega Johann Wohlfarter, ceo di Alperia.

Executive chef del ristorante St. Hubertus a San Cassiano in Badia, più di dieci anni fa ha dato vita alla filosofia etica Cook the Mountain, i cui principi sono alla base di una cucina di montagna che si fonda su ingredienti territoriali e stagionali, riutilizzo degli scarti e un rapporto personale e di stretta collaborazione con produttori locali.