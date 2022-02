Sport: Vezzali, ‘a breve 80 mln di sostegno alle società sportive dilettantistiche’

Roma, 17 feb. – (Adnkronos) – “Continua l’azione di sostegno al settore dello sport fortemente colpito dalla pandemia e adesso anche dal caro bollette. In attesa di ulteriori finanziamenti e della conclusione delle procedure amministrative relative ad altri fondi, a breve potremo erogare 80 milioni di euro a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Di questi, già nei prossimi giorni 15 milioni di euro saranno erogati a 4300 ASD/SSD quali contributi forfettari, ulteriori 35 milioni di euro, a conclusione delle ulteriori verifiche di altre amministrazioni, andranno ai detentori di canoni di locazione e canoni concessori, in entrambi i casi a favore di associazioni e società sportive che non avevano ancora mai ricevuto contributi a fondo perduto nei precedenti interventi governativi”. Lo dichiara Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato con delega allo sport.

“Oggi è stato, poi, pubblicato il DPCM per l’accesso alle risorse, pari a 30 milioni, destinate alle ASD/SSD che gestiscono impianti natatori. Si tratta solo di una parte del piano complessivo di supporto e sostegno a tutto il mondo dello sport”, aggiunge Vezzali in una nota.