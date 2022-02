Pechino, 17 feb. – (Adnkronos) – È la Gran Bretagna la prima finalista del torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. I britannici hanno battuto per 8-2 gli Stati Uniti, ottenendo così l’accesso alla finale per la medaglia d’oro. Dove affronteranno la Svezia, che nell’altra semifinale ha battuto per 5-3 il Canada.