Un’assenza forzata da Palazzo Mosti per il sindaco di Benevento Clemente Mastella. E’ al Policlinico Gemelli di Roma. La fascia tricolore del capoluogo sannita era da qualche giorno alle prese con un problema molto fastidioso e doloroso a un molare. Problema per cui però non sono state sufficienti le cure domiciliari.

