Quattro indagati e il sequestro probatorio di ciò che può consentire di risalire all’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro che lunedì mattina è costato la vita a Luigi Odierno, camionista di 43 anni di San Giuseppe Vesuviano che ha trovato la morte mentre svolgeva il suo lavoro. Una semplice consegna come quelle di tutti i giorni: ma alla Savim di Puglianello qualcosa va storto e per Luigi – che stava per partire col suo carico in ferro da Puglianello alla volta della Basilicata – non c’è nulla da fare.

