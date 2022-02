Calcio: Europa League, Zaccagni illude la Lazio ma il Porto rimonta e vince 2-1

Oporto, 17 feb. – (Adnkronos) – Il gol di tacco di Zaccagni illude la Lazio che, priva del suo leader Ciro Immobile si fa rimontare dalla doppietta di Toni Martinez ed esce sconfitta per 2-1 dallo stadio ‘Do Dragao’ contro il Porto nell’andata del playoff di Europa League. La maggiore esperienza e la caratura internazionale dei padroni di casa, unite a qualche leggerezza di troppo, fanno la differenza ma resta tutto aperto per i capitolini che tra una settimana all’Olimpico proveranno a ribaltare il risultato.

I padroni di casa approcciano il match con grande foga, premendo sull’acceleratore nei primi dieci minuti. I ragazzi di Sarri fanno passare la tempesta e piano piano guadagnano metri, sfruttando il palleggio dei centrocampisti e delle tre punte di movimento. In assenza di Immobile, infatti, la parola d’ordine è non dare punti di riferimento e i biancocelesti svolgono bene il compito, passando in vantaggio con merito al 23′ grazie a Zaccagni, bravissimo a deviare con il tacco un cross di Luis Alberto. Un gol bellissimo che dà fiducia ai capitolini.

La Lazio sembra essere in totale controllo del match e sfiora addirittura il raddoppio con Milinkovic-Savic, che trova una risposta monumentale di Diogo Costa. La squadra dell’ex Conceiçao trova però sorpresa trova il pareggio con una perfetta torsione di Toni Martinez, che anticipa nettamente uno statico Luiz Felipe e firma l’1-1.