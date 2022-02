Roma, 17 feb (Adnkronos) – La mozione di Giorgia Meloni sui balneari è stata votata per parti separate alla Camera. Si è trattato di 9 votazioni in totale, nelle quali il testo di FdI ha avuto 8 no e solo un sì (con 413 a favore e 5 contro) nella parte in cui era citata la “clausola sociale” e sulla quale il governo aveva dato parere favorevole. In tutti gi altri casi il governo aveva dato parere negativo al testo.