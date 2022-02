Ue: insulti a Gozi e saluto fascista in aula da deputato bulgaro Ecr

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Durante il dibattito all’Assemblea Plenaria di Strasburgo sullo stato di diritto, l’eurodeputato bulgaro Angel Dzhambazki, iscritto al Gruppo Ecr (il gruppo di Fratelli d’Italia), ha insultato Sandro Gozi, prima dell’intervento di quest’ultimo sullo stato di diritto in Polonia e Ungheria. Successivamente Dzhambazki ha abbandonato l’assemblea con il gesto del saluto fascista verso la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno che in quel momento presiedeva l’Aula”. SI legge in una nota.