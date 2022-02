Tennis: Piatti, ‘grato di aver avuto opportunità di allenare un talento come Sinner’**

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Sono grato di aver avuto l’opportunità di allenare un talento come Jannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Auguro tutto il meglio a Jannik per il proseguimento della sua carriera”. E’ quanto dichiara Riccardo Piatti dopo la fine della collaborazione con Sinner.

Il campione altoatesino è entrato a far parte del team di Piatti all’età di 13 anni e ha raggiunto grandi traguardi sulla strada per arrivare alla top 10.