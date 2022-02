Referendum: Verini, ‘da Parlamento risposte vere per giustizia giusta’

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Questo Parlamento è stato in grado di approvare la riforme del processo civile e penale e sta per approvare la riforma del Csm. Con quest’ultima, tra l’altro, potranno venire ‘assorbiti’ i contenuti dei quesiti di almeno tre dei referendum ammessi dalla Corte”. Così il deputato Pd Walter Verini, membro Commissioni Giustizia e Antimafia e relatore sulla riforma del Csm.

“Le tre approvate sono riforme di sistema, in grado di modernizzare la giustizia, di renderla ‘giusta’, rapida ed efficace. E in grado di contribuire a contrastare le degenerazioni correntizie della magistratura, senza – ovviamente – colpirne autonomia e indipendenza”.

“Un Parlamento che riforma la Giustizia contrasta meglio criminalità, mafie e corruzione, rispetta le garanzie e i diritti dei cittadini, aiuta la Magistratura a ritrovare piena credibilità e a compiere gli autonomi, urgenti e necessari processi di autorigenerazione. Anche sul tema del suicidio assistito il Parlamento può ora scrivere una pagina di civiltà, sulla base del lavoro svolto dai relatori e da Alfredo Bazoli in particolare”.