Referendum: Gozi, ‘basta con logiche malate giustizia’

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Oggi è una giornata storica per la democrazia italiana. La decisione della Corte Costituzionale di considerare ammissibili i primi quattro quesiti referendari sulla giustizia darà l’opportunità a milioni di cittadini di esprimersi su questioni a lungo rimandate o volutamente ignorate – per timore, codardia, convenienze o connivenze – in Parlamento”. Così Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

“I referendum saranno l’occasione per scardinare finalmente l’attuale status quo – aggiunge Gozi -, per uscire dalle sabbie mobili del corporativismo della magistratura e porre fine alle lentezze, alle inefficienze e alle logiche malate del nostro sistema giudiziario”.

“Per troppo tempo alcuni hanno inteso il potere giudiziario come un potere assoluto, è giunto il momento di riportarlo nel legittimo alveo democratico e dello stato di diritto. È il momento per una giustizia giusta e responsabile”, conclude.