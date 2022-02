Referendum: Della Vedova, ‘assegnata vittoria a tavolino a negazionisti’**

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “La bocciatura anche del referendum per la legalizzazione della Cannabis priva l’Italia di una stagione di discussione pubblica e partecipazione elettorale per riforme di libertà e responsabilità”. Così Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, partito che era tra i promotori del referendum sulla cannabis.

“Ci sarebbe stato un confronto appassionato e appassionante tra i sì e i no, che avrebbe coinvolto direttamente milioni di elettori, invece questa è una vittoria assegnata a tavolino dalla Consulta. L’Italia resta ferma dov’è, mentre altri paesi vanno avanti. Il nostro impegno decennale per la legalizzazione della cannabis, per toglierla ai mercati criminali e per evitare il carcere per questa sostanza, proseguirà”.