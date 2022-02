Pechino, 16 feb. – (Adnkronos) – Arianna Fontana si qualifica per la finale dei 1500 metri nello short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La 31enne valtellinese, 10 medaglie in carriera ai Giochi, si piazza al secondo posto nella sua semifinale in 2’22″196 alle spalle della coreana Yubin Lee (2’22″157).