Mani pulite: ex ministro Andò, ‘solo macerie, Tangentopoli grande fallimento’/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – Su Bettino Craxi dice: “Ci sono stati tanti atti di disumanità nei suoi confronti. Basti ricordare il Craxi malato, non era stato curato come si doveva. Penso anche ai funerali negati al cognato, atti di violenza fine a se stessa, la violenza della violenza. Tutto questo crea delle devianze, crea cattive abitudini, che poi hanno finito con il travolgere lo stesso sistema giudiziario che oggi ha una crisi di credibilità spaventosa”.

A distanza di 30 anni, Salvo Andò cosa avrebbe cambiato? “Quando accadono queste cose, di fronte a situazioni calde, bisogna avere la testa fredda. Una delle cose da fare è cercare, anche se le condizioni sono sfavorevoli, di fare celebrare i processi per come vanno celebrati e non attraverso i giornali e le campagne mediatiche. Poi, errori naturalmente ce ne sono stati, però devo dire che i fatti successivi, per esempio i costi della politica, hanno dimostrato che due sono le cose: o una politica riesce ad avere quel tanto di risorse che consentono ai partiti di potere svolgere un’azione, anche culturale, oppure i partiti devono chiudere. E infatti i partiti oggi non ci sono più. Ci sono stati anche ulteriori danni, perché non ci sono più i partiti ma c’è la partitocrazia. E’ accaduto il peggio che potesse accadere. Ci sono i capi partiti ma non i partiti. Questo è lo scenario politico che ci troviamo di fronte. La partitocrazia senza partito”.

E conclude: “Tra l’altro, noi ci troviamo di fronte a fenomeni di corruzione, che non sono giustificati dall’approvigionamento dei costi della politica, ma sono fenomeni di una corruzione sistemica. Il finanziamento era quello che tutti sapevamo ma non portava a una corruzione sistemica a quei livelli”. (di Elvira Terranova)