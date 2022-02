Il Benevento ci ricasca e ora rischia di farsi risucchiare in un ingorgo infernale che può creare pericolosi stati d’ansia. Perché nella serata in cui avrebbe dovuto tenere il passo delle prime della classe, la formazione di Caserta finisce per prenderle dall’Ascoli e non solo si allontana dal vertice, distante ora sette lunghezze, ma si avvicina pure pericolosamente al confine della zona play off. Finisce 2-0 al ‘Vigorito’, dove i marchigiani passano grazie alle reti di Bidaoui e Baschirotto, entrambe nella ripresa. Per la Strega si tratta della seconda sconfitta nelle ultime cinque partite in cui sono arrivati la miseria di tre punti, due gol fatti e sei subiti. Poco, troppo poco per una squadra che a gennaio ha rilanciato le proprie ambizioni promozione, ma tutti i migliori auspici finora sono stati castigati dal campo. Ecco perché, al termine della gara, sono arrivati i fischi dei duemila tifosi giallorossi presenti ieri allo stadio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di domani – Acquista qui la tua copia