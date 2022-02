Novità interessanti per il Sannio dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Venti milioni di euro sono stanziati per la Fondovalle Tammaro, la strada a scorrimento veloce tra Benevento e Campobasso. Ma il finanziamento più importante, 115 milioni di euro, è per la diga di Campolattaro. Integra i 205 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altri fondi residui dell’Agenda 2023.

