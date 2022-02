Bollette: si lavora a dl, Garofoli vede Franco, Cingolani e Descalzi

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Si lavora a Palazzo Chigi sul decreto per arginare l’aumento delle bollette, atteso in un Cdm che dovrebbe tenersi nella giornata di venerdì. Questa mattina c’è stata una riunione nella sede del governo tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, l’ad di Eni, Claudio Descalzi, il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Nella sede del governo, nel pomeriggio, sono arrivati anche i ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Orlando, ricevuti da Garofoli. Anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, tornato dalla visita al tunnel del Gran Sasso, è rimasto per alcune ore a palazzo Chigi prima di ripartire per Parigi.