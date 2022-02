Bollette: Ricci, ‘aumenti fanno sballare conti Enti locali’

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Relativamente al caro energia c’è un tema che è stato sottovalutato: l’impatto dei costi sui bilanci degli Enti locali. Solo l’illuminazione pubblica ha avuto, solo nel primo mese dell’anno, un +35%. Se a questo aggiungiamo il costo energetico di luce e gas di tutti gli edifici di proprietà comunale: dalle scuole agli asili, dalle palestre alle piscine fino ai musei e alle biblioteche è evidente che questo fa sballare tutti i conti”. Così a Radio Immagina Matteo Ricci, sindaco Dem di Pesaro e vicepresidente dell’Anci.

“Infine -aggiunge- c’è il tema degli adeguamenti dei contratti. Gli Enti locali offrono una parte dei servizi esternalizzandoli con le gare di appalto. Coloro che vincono l’appalto hanno diritto all’adeguamento Istat. Se l’inflazione sale al 4%, ogni contratto dovrà essere aumentato del 4%. Insomma l’impatto dell’inflazione sugli Enti locali è devastante e per questo abbiamo chiesto al Governo di aggiungere un miliardo alle risorse che sono state già individuate per le imprese e le famiglie, per poter tamponare questi primi mesi dell’anno con la speranza che una politica energetica e la fine delle tensioni internazionali possa calmierare questa situazione”.