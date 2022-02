Animali: gatto segreto di longevità e benessere per 1,8 mln di anziani

Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) – Il segreto della longevità e della buona vita? Avere un gatto per amico. Ne sono convinti gli 1,8 milioni di anziani che vivono con un felino e si apprestano a festeggiarlo domani, 17 febbraio, nella Giornata nazionale a lui dedicata. Secondo una ricerca condotta dal centro studi Senior Italia FederAnziani, infatti, 9 italiani su 10 tra gli over 65 che vivono con un pet ritengono che il loro amico a 4 zampe abbia un impatto positivo sulla propria salute e sul proprio umore e aumenti la serenità.

E a confermare questa sensazione sono diversi studi in letteratura secondo cui la sola presenza di un gatto contribuisce alla riduzione dell’ipertensione e rappresenta un efficace mezzo di contrasto della solitudine e della depressione. Insomma un vero e proprio toccasana per il cuore e per la felicità di chi gli sta vicino.

Certo, possedere un gatto costa, e i ‘nonni’ italiani vi investono una parte non trascurabile della pensione, con una spesa annua pari a 596.949.087 euro, ma la spesa per il mantenimento di quello che 7 anziani su 10 considerano un membro della famiglia a tutti gli effetti, è anche da considerarsi come un investimento in qualità della vita. Il tempo trascorso insieme al gatto infatti è considerevole: più della metà degli intervistati dichiara di trascorrervi in media 4 ore al giorno, la maggior parte delle quali dedicate alle coccole e alla sua alimentazione ma anche al gioco. Gioca infatti ogni giorno con il proprio gatto il 71,4% degli interpellati. Un’attività che ha sicuramente un impatto benefico sulla salute degli anziani.