Ulteriormente rafforzati nello scorso week end i servizi di controllo per garantire maggiore sicurezza nelle zone del capoluogo dove si svolge la movida ed il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica. In particolare le verifiche agli esercizi pubblici, effettuati per specifica competenza dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale, hanno permesso agli uomini delle Fiamme Gialle di sanzionare due attività commerciali che avevano somministrato bevande alcoliche a minori.

