Era stato programmato per ieri mattina l’interrogatorio del 28enne Daniele Pizzone, di e Benevento, ritenuto il promotore principale di un raccordo finalizzato allo spaccio basato in città, nell’inchiesta deflagrata mercoledì scorso con sette misure cautelari eseguite dai Carabinieri di Benevento nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di detenzione droga a fine spaccio e alcuni di loro per episodi connessi al rogo notturno di auto e due attentati dinamitardi.

