Sostenibilità, eAmbiente partner di Intesa Sanpaolo per laboratorio Esg Nordest

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Siamo entusiasti di essere tra i partner citati da Intesa Sanpaolo. Non è solo per il riconoscimento di un lavoro che dura ormai da anni e degli investimenti che abbiamo fatto per diventare una delle prime aziende di ingegneria ambientale e consulenza energetica per le Pmi. Il progetto di Intesa Sanpaolo rappresenta, di fatto, il primo vero grande tassello verso la transizione ecologica di tutte quelle realtà che fino ad oggi non hanno potuto avviare questo percorso. Fondamentale il supporto di un Gruppo come Intesa Sanpaolo, tra le banche più sostenibili d’Europa, per un territorio, il Nordest, che rappresenta uno dei più importanti vettori industriali e d’impresa del nostro Paese”. Così Gabriella Chiellino, presidente di eAmbiente Group, in merito al laboratorio Esg di Intesa Sanpaolo, direzione Veneto Est e Friuli-VG, per le imprese del Nordest.

“eAmbiente Group, da sempre a fianco delle aziende per una riduzione reale e cantierizzabile dell’impatto in termini di CO2, rifiuti e acqua, ha integrato nella piattaforma di gestione Eplat1 i dati tecnici ambientali per fornire alle aziende uno strumento semplice, veloce, e altamente innovativo, per la ricerca delle migliori soluzioni di business a basso impatto (concrete decarbon business solutions). Il nostro gruppo – conclude – è inoltre impegnato in una importante azione di comunicazione rivolta alle aziende, ma non solo, per spiegare e divulgare i principi cardine della transizione ecologica ed i finanziamenti Pnrr a disposizione per le imprese, unica strada possibile per completa decarbonizzazione del Pianeta”.