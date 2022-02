Pechino 2022: discesa libera, Goggia argento e Delago bronzo, l’oro va alla Suter

Pechino, 15 feb. (Adnkronos) – Splendida gara di Sofia Goggia nella discesa libera olimpica di Pechino 2022, in programma National Alpine Ski Centre di Yanqing. L’azzurra reduce dall’infortunio al ginocchio di Cortina, dopo soli 23 giorni, chiude con il tempo di 1:32.03, un crono che però non è bastato per arrivare all’oro. La svizzera Corinne Suter, infatti, ha strozzato in gola l’urlo azzurro. L’elvertica recupera nel finale e riesce a chiudere davanti alla Goggia di appena 16 centesimi (1:31.87) con la 29enne bergamasca che sfiora il bis dopo l’oro vinto a Pyeongchang nel 2018.

Podio completato dal bellissimo bronzo dell’altra azzurra, la 24enne, Nadia Delago (1.32.44) per 57 centesimi. Peccato poi per Elena Curtoni, che partita con il pettorale numero 1 che chiude al quinto posto (1.32.87) a +1.00. Quarta la tedesca Kira Weidle. L’ultima azzurra in gara Nicol Delago chiude con l’11esimo posto. Una doppiezza azzurra sul podio è stato un grandissimo per i colori azzurri dopo l’argento di Federica Brignone nel gigante.

La Goggia, che aveva ricevuto il Tricolore dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella il 23 dicembre e aveva dovuto rinunciare al suo ruolo da portabandiera a causa dell’infortunio occorso nella tappa di Coppa del Mondo di Cortina, oggi ha compiuto comunque il suo ‘miracolo’ sportivo e, assieme a Nadia Delago, consente all’Italia Team di toccare quota 13 medaglie rendendo Pechino 2022 la terza miglior edizione olimpica per numero di medaglie (al pari di Salt Lake City 2002).