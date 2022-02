Mani Pulite: Di Donato (ex Psi), ‘genocidio Psi e parte Dc ci ha lasciato democrazia incrinata’ (2)

(Adnkronos) – Cosa ne pensa delle riflessioni, anche critiche, fatte negli anni e anche in questi giorni dai protagonisti dell’inchiesta? “Una autocritica importante è stata fatta da Borrelli poco prima di morire: se avessimo saputo avremmo evitato, ha detto più o meno -replica l’esponente socialista-. Nel tempo, sono venute fuori delle cose molto gravi, come il meccanismo truffaldino con cui il Pool si garantiva Gip amici rivelato dal Gip Salvini. Poi c’è stato Palamara. Insomma, mi pare ce ne sia un pò per tutti, che la situazione di crisi sia grave per tutti”.

Oggi, dopo 30 anni da Mani Pulite, quale può essere una soluzione per i problemi della magistratura e del rapporto tra politica-magistratura? “I provvedimenti della pur ottima ministra Cartabia possono fare poco -spiega Di Donato-. La vera partita si gioca al referendum. Serve una mobilitazione generale delle forze democratiche e garantiste per mettere in campo una riforma vera, radicale, della giustizia capace di smantellare il sistema di potere delle Procure, della magistratura ordinaria e di quella amministrativa”.