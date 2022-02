Inzaghi "Liverpool tra le squadre più forti d'Europa"

MILANO (ITALPRESS) – "Il Liverpool è una delle squadre più forti in Europa, sono però contento di poter affrontare un avversario di questo blasone, erano tanti anni che non giocavamo un ottavo di finale". Così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa, alla vigilia del match di San Siro contro il Liverpool valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Sarà complicato – ha proseguito l'allenatore nerazzurro -, ma ce la giocheremo con le nostre armi. Penso che il Liverpool sulla carta sia favorita, ma le partite vanno sempre giocate. Sappiamo quello che chiederemo alla squadra, cercheremo di proporre il nostro gioco con la mente libera. In queste gare la determinazione fa la differenza, i ragazzi lo hanno dimostrato: ne hanno da vendere". Nessuna voglia, al momento, di pensare al campionato. "Bologna-Inter? È già successo lo scorso anno di dover recuperare delle gare, ci penseremo a tempo debito. Per noi sarà una partita molto importante, al momento la nostra priorità si chiama Liverpool", dice Inzaghi che sulla formazione dice: "Il ballottaggio Sanchez-Lautaro? Hanno tutti la stessa possibilità di giocare, abbiamo ancora due allenamenti da fare. Abbiamo giocato molte partite in questo periodo, valuteremo le condizioni di tutti gli attaccanti, due giocheranno e uno entrerà a partita in corso. Ho la fortuna di avere dei giocatori molto maturi, che accettano sempre le mie scelte. Quando ho la possibilità cerco sempre di farli ruotare".

15-Feb-22 14:27