Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Non mi sento di dire che la Meloni pone questioni banali. Il centrodestra è una formula superata con una serie di stratagemmi tattici che ci sono esplosi in mano: la leadership in palio al più votato, mezza coalizione al governo e mezza all’opposizione…mi sembra che queste cose già non ci siano più. È tempi di parole nuove”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Fi alla Camera e presidente della nascente associazione ‘Verde è popolare’.