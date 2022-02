Una truffa in piena regola, fortunatamente non andata a buon fine. Protagonisti, in qualità di parti lese, il Benevento Calcio e il Cska Mosca. La vicenda riguarda il trasferimento di Adolfo Gaich in giallorosso, avvenuto nel gennaio del 2021. In quel periodo, il club sannita è alla ricerca di un rinforzo di spessore per il proprio reparto offensivo e dopo aver vanamente inseguito Lasagna dell’Udinese, decide di affondare il colpo per El Tanque, attaccante argentino di cui si parla un gran bene ma che nell’esperienza in Russia non ha tenuto fede alle aspettative.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia