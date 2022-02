Roma, 15 feb (Adnkronos) – Se la Lega non vota la mozione di FdI sui balneari “è un problema nelle questioni di merito. Noi sosteniamo delle tesi, visioni opposte alla sinistra. Per questo diciamo che non andremo mai al governo con il Pd, non perché mi sta antipatico Letta ma perché ha una visione molto diversa dalla mia”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl102.5.