Balneari: bozza, quota canone a tutela coste e miglioramento spiagge libere**

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Il governo, con i decreti legislativi che dovrà adottare da qui a sei mesi per ‘sbloccare’ le concessioni balneari dal gennaio 2024, dovrà procedere anche alla “definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell’effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell’utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico”. Non solo. Toccherà al governo procedere con la “definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all’ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere”.