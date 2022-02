Balneari: bozza, garantire varchi liberi per accesso spiaggia o sanzioni**

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Varchi sempre liberi per accedere in spiaggia. E’ quanto prevede la bozza dell’emendamento al ddl per il mercato e la concorrenza in materia di concessioni demaniali marittime sul tavolo del Cdm appena cominciato a Palazzo Chigi. Tra i decreti legislativi che il governo dovrà adottare nei prossimi sei mesi “al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore” uno dovrà infatti determinare “criteri omogenei per l’individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l’adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni”.