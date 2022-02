Ue: Moretti (Pd), ”Cancer plan’ strategico, dieta mediterranea il pilastro’

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Nei prossimi due giorni il parlamento europeo sarà impegnato nelle votazioni sul “Cancer Plan”, il primo piano strategico per la lotta al cancro. Si tratta di un progetto europeo di condivisione di indicazioni, che non ha valore legislativo ma che individua linee guida indispensabili per il contrasto ai tumori, anche considerato il peggioramento dovuto alla pandemia, che ha provocato un rallentamento nelle cure e nella prevenzione”. Lo dice l’europarlamentare del Pd Alessandra Moretti.

“Grazie al Pd in Europa si è riusciti ad inserire e riconoscere la dieta mediterranea quale pilastro per una corretta e sana alimentazione, bicchiere di vino a tavola compreso -prosegue Moretti-. Le polemiche strumentali portate avanti dalle destre sono ridicole: ci siamo battuti contro il Nutriscore e nessun bollino nero sarà introdotto sui nostri vini, eccellenza italiana da tutelare, ma anzi è passato il principio che la nostra cultura alimentare e le nostre aziende viticole sono dei grandi costruttori di salute. La salute passa per la dieta mediterranea”.