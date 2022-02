Superbonus: Fi incontra categorie, ‘migliorare meccanismo non renderlo inefficace’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda i bonus edilizi, è necessario a rivedere l’ultima normativa. Le limitazioni alla cessione del credito rischiano infatti di far chiudere i cantieri già aperti, stanno creando una situazione paradossale: pochi disonesti stanno penalizzando un intero comparto e migliaia di famiglie. Bisogna migliorare il meccanismo senza renderlo inefficace, non fermare la cessione dei crediti ma renderla tracciabile sempre e definire poi un albo imprese qualificate per evitare truffe e malaffare”. “. È quanto si legge in una nota di Forza Italia al termine dell’incontro con Confindustria, Confcommercio e Ance, organizzato dal capo dei dipartimenti Alessandro Cattaneo e alla quale hanno partecipato il coordinatore nazionale Antonio Tajani e i capigruppo al Senato e alla Camera Annamaria Bernini e Paolo Barelli.