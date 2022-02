Rai: madre bimbo ucciso da mafia, ‘Saviano fa solo spettacolo, io ho rinunciato allo scorta…’** (2)

(Adnkronos) – E ancora, replicando a una donna che lamenta il suo comportamento, Graziella Accetta dice: “Questo imprimere il proprio pensiero e il modo di pensare non è una bella cosa, rispetto tante altre persone che rischiano la vita senza fare “pomata” e stai tranquilla che io sono proprio l’ultima persona che possa favorire le mafie, e non faccio figli e figliastri”. “Saviano è l’ultima persona che possa capire e non sta proprio dalla mia parte – dice -io sono rimasta in prima linea a Palermo a combattere e non voglio soldi. Lo faccio a titolo gratuito sempre, sai perché? Perché il sangue di mio figlio non ha prezzo e tanti anni fa ho rinunciato alla scorta, invece…lui???”.

Nella prima puntata Saviano ha parlato dei Casalesi, mentre sabato 19 febbraio si continuerà con la testimone di giustizia e parlamentare del Gruppo Misto, ex M5S, Piera Aiello, vedova di mafia che si è ribellata a Cosa Nostra denunciando gli assassini del marito. Il 26 febbraio con Giuseppe Misso, boss del Rione Sanità, oggi collaboratore di giustizia; e, infine, sabato 5 marzo con l’agente della polizia italiana infiltrata in un’organizzazione criminale sotto copertura Maria Monti.