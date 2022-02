Pechino, 14 feb. – (Adnkronos) – Xu Mengtao vince la medaglia d’oro nel freestyle specialità aerials ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. La cinese termina la finale con un punteggio di 108.61. A 31 anni, dopo l’argento di Sochi 2014, arriva il primo oro olimpico per lei. Argento per la bielorussa Hanna Huskova (107.95) e bronzo per la statunitense Megan Nick (93.76).