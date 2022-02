‘Fuori fase’, il nuovo singolo di Leda P, cantautrice di origini caudine

Nuovo lavoro per Leda P, al secolo Paola D’Alessandro. La cantautrice caudino-novarese, infatti, ha pubblicato il nuovo singolo “Fuori fase”, brano in cui racconta lo scompiglio emotivo provocato da un innamoramento improvviso per un ragazzo conosciuto a una festa a Lisbona. Un brano autobiografico in cui la giovane cantautrice invita l’ascoltatore a pensare agli incontri inaspettati che ci riserba la vita, ad attimi di spensieratezza ai quali non siamo molto abituati di questi tempi, a quanti viaggi mentali facciamo dopo che i sentimenti hanno bussato alla nostra porta.

