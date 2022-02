Frascarelli (Ismea): ‘Differenziazione e innovazione leva per successo’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – ”La differenziazione, insieme a innovazione e organizzazione, è la leva del successo dell’agroalimentare italiano. I dati che il Rapporto Ismea-Qualivita sulle Indicazioni Geografiche monitora con attenzione ci parlano di un modello produttivo fortemente orientato alla qualità, al legame territoriale e a una differenziazione multilivello”. Lo sottolinea Angelo Frascarelli, presidente Ismea, in occasione della presentazione del Rapporto Ismea-Qualivita 2021.

”Ma in prospettiva è necessario che la filiera agroalimentare affronti la questione con ancora più impegno rispetto al passato, orientando i propri sforzi per uscire dalla logica delle commodity e fare della distintività l’elemento cardine delle strategie produttive e commerciali”, conclude Frascarelli.