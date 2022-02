Balneari: maggioranza lavora a mozione unitaria alla Camera

Roma, 14 feb (Adnkronos) – La maggioranza sta dialogando alla Camera per definire una possibile mozione unitaria sulla Bolkestein, mentre l’aula sta discutendo della mozione presentata da FdI proprio su questo tema.

Di mozione unitaria ha parlato in Sergio Battelli, del M5s, invocando lo stop a eventuali proroghe. Alessandro Batticlocchio, di FI, nel suo intervento ha elencato “gli impegni che Forza Italia chiederà di sottoscrivere alle altre forze politiche nell’ambito di una eventuale mozione. Sono le ragionevoli richieste del settore”.

La Lega, con Matteo Luigi Bianchi, ha spiegato che sulle concessioni “è necessario un intervento di riordino, una procedura organica ampia che comprenda non solo i balneari ma anche il codice di navigazione, con una ricognizione ortografica delle aree demaniali. Le proposte della Lega sono le uniche concretamente percorribili”.