Rugby: Sei Nazioni, Italia-Inghilterra 0-33**

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – L’Inghilterra supera 33-0 l’Italia nel match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni di rugby e disputato allo stadio Olimpico di Roma. Si tratta del secondo ko per Lamaro e compagni in questa edizione del torneo dopo la sconfitta in trasferta per 37-10 contro la Francia domenica scorsa. Cinque le mete degli ospiti con Smith al 9′, George al 19′ e al 39′, Daly al 44′ e Sinckler al 73′. Gli azzurri torneranno in campo domenica 27 febbraio in trasferta contro l’Irlanda.