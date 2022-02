Rugby: Peroni Top10, vittorie di misura per Fiamme Oro e Rovigo

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – Con i due posticipi giocati a ridosso della sfida del Sei Nazioni tra Italia e Inghilterra, si è chiuso un tredicesimo turno di Peroni Top10 che a fatica ha saputo confermare i pronostici della vigilia. Una Lazio in crescita rimane attaccata al punteggio per tutti gli 80 minuti contro le Fiamme Oro, lasciando solo nel finale in mano avversaria un derby sempre molto sentito con il punteggio di 33-28. Sfalsato di poco il kick-off della sfida playoff tra l’HBS Colorno dell’ex tecnico rodigino Casellato e la Femi-CZ Rovigo allenata dall’ex tecnico degli Springboks Coetzee: match giocato a viso aperto da entrambe le squadre e rimasto in bilico fino al fischio finale, con i Bersaglieri più cinici nelle fasi finali e vincitori per 33-26.