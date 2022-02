Pechino, 13 feb. – (Adnkronos) – Erin Jackson conquista la medaglia d’oro nei 500 metri del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La pattinatrice statunitense si impone con il tempo di 37″04, quanto basta per arrivare davanti alla giapponese Miho Takagi, seconda e medaglia d’argento con 37″12. Terzo posto per la russa Angelina Golikova in 37″41.