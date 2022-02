Calcio: un gol di Cristante al 94′ salva la Roma, con il Sassuolo finisce 2-2

Reggio Emilia, 13 feb. -(Adnkronos) – Un gol di Cristante al 94′ salva la Roma dal ko al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Tra neroverdi e giallorossi finisce 2-2 dopo un match ricco di emozioni e colpi di scena. Allo scadere del primo tempo i giallorossi conquistano un rigore e lo trasforma Abraham, ma a inizio ripresa immediato arriva l’autogol di Smalling sul tiro-cross di Traoré: Rui Patricio è protagonista di un goffo intervento che non evita il pari. Al 73′ lo stesso Traoré completa la rimonta, poi Ferrari lascia i suoi in 10 per doppio giallo e in pieno recupero pareggia Cristante. Un punto a testa che cambia poco in classifica per le due squadra: capitolini settimi con 40 punti, emiliani dodicesimi a quota 30.

Partenza intensa del Sassuolo: la squadra di Dionisi comincia con i giri alti e costringe la Roma nella sua metà campo e Rui Patricio al primo intervento del match già dopo cinque minuti, per fermare Berardi. Il leader offensivo neroverde è il più in forma dei suoi al pari di Traorè, che si vede annullare pure il potenziale gol dell’1-0 per un controllo con la mano. Segnali di giallorosso al quarto d’ora, quando Afena-Gyan corre verso la porta, sbattendo però sulla perfetta uscita di Consigli.

La partita, lentamente, scorre verso il binario giallorosso: alla mezz’ora Abraham fa le prove generali del gol, prima di vedersene annullato uno per fuorigioco di Smalling e prendersi infine la responsabilità di calciare e trasformare il primo rigore della sua carriera, guadagnato per via di un fallo di mano di Chiriches su cross di Vina. Nel mezzo due ammonizioni pesanti, per i diffidati Ferrari e Mancini che salteranno rispettivamente Inter e Verona.