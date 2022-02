Calcio: Mourinho, ‘uscite bugie sulla mia Roma, gruppo unito e imbattibile per empatia’

Reggio Emilia, 13 feb. -(Adnkronos) – “Solo una notizia posso non negare (si riferisce alle parole sulla Serie C, ndr), tutte le altre sono una bugia, è giornalismo di quinta classe e senza etica. Senza l’essenza di voler dire la verità. Se c’è una qualità in cui questo gruppo è imbattibile è nell’amicizia, nell’empatia”. Lo dice l’allenatore della Roma José Mourinho ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo. “Possiamo essere scarsi, sia io che i giocatori, ma non si può dire che non siamo un gruppo unito -aggiunge il tecnico portoghese-. Nessuno da questo punto di vista fa danni nello spogliatoio. Possiamo avere i nostri limiti, come sull’azione del secondo gol, che ci farà venire gli incubi. Ma siamo un gruppo unito”.

Mourinho passa poi a parlare del match pareggiato al 94′ grazie a un gol di Cristante: “Quando perdi al 90′ e dopo pareggi cambia un po’ la dinamica emozionale. Se prima della partita mi avessero pronosticato il pareggio, ovviamente non l’avrei voluto. Stessa cosa all’intervallo. Ma se me lo dici al 90′ io rispondo ‘Grazie mille’. Posso paragonare questa partita alle sconfitte con Bologna, Verona e Venezia. Anche lì avevamo avuto possibilità di pareggiare e non l’abbiamo fatto, oggi sì. Non volevamo il pareggio, ma è comunque un punto e ci dà la possibilità di rimanere imbattuti nelle ultime quattro in campionato, collezionando otto punti”.