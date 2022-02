Il Lecce per riprendersi il primato solitario, il Benevento per riavvicinarsi alle posizioni nobili della classifica. Suggestioni stuzzicanti a fare da antipasto al big match di questo pomeriggio tra la formazione di Baroni, raggiunta momentaneamente in vetta da Cremonese e Pisa, e quella di Caserta, scivolata al settimo posto dopo il rotondo successo del Monza sulla Spal. I rapporti di forza del torneo, però, possono ancora subire pesanti modifiche in questa ventiduesima giornata e molto dipenderà proprio dall’esito del faccia a faccia odierno che per il Lecce rappresenta l’occasione per ribadire la legittimità del proprio primato, mentre per il Benevento l’opportunità per mettersi alle spalle settimane di cammino incerto, riprendendo così la marcia da piani alti.

