Un salomonico pareggio. Si conclude così il big match tra Lecce e Benevento, con un risultato (1-1 il finale) che lascia inalterati i rapporti di forza del campionato, ma che probabilmente non premia fino in fondo gli sforzi della formazione di Fabio Caserta. Il punto conquistato al ‘Via del Mare’ vale un mezzo sorriso per la Strega che potrebbe essere soddisfatta della prestazione offerta al cospetto della capolista e del fatto di essere rimasta a stretto contatto con le posizioni di vertice, ma che invece si trova costretta ad archiviare anche il faccia a faccia con i salentini alla voce delle occasioni perse.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di domani – Acquista qui la tua copia