Vicinissima quota 200 biglietti venduti per il settore ospiti del “Via del Mare” in occasione di Lecce-Benevento di domani. La tifoseria della Strega ha risposto con una manifestazione d’affetto importante alle settimane di assenza dalle trasferte e andrà a colorare con le tonalità sannite le tribune dei salentini in vista di un match ad alta quota. Insieme alla macchia degli stregoni che riempirà il settore ospiti del “Via del Mare” anche i tagliandi staccati per chi sceglierà di sedere in tribuna, regalando comunque il proprio supporto alla squadra di Caserta.

