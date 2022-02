Pechino 2022: Lollobrigida, ‘con la medaglia ho realizzato un sogno, vorrei essere un esempio’

Roma, 12 feb.(Adnkronos) – “Vincere una medaglia alle Olimpiadi è il sogno di ogni atleta. Significa passione per lo sport ma anche tanta dedizione, allenamento e voglia di non mollare. Rispetto a quattro anni fa sono maturata: la sofferenza mi ha fatto crescere e dato la forza per andare avanti e superare gli ostacoli”. Lo dice Francesca Lollobrigida, argento nei 3000 metri del pattinaggio velocità ai Giochi di Pechino 2022, nel corso di un’intervista a Casa Italia.

“Spero che la mia voce -continua la 31enne romana- possa avere sempre più importanza per chi, a causa di problemi di salute, ha visto smaterializzare i propri sogni. Lo dico soprattutto per i giovani atleti che dalle rotelle si spostano al ghiaccio. Vorrei essere un esempio per più piccoli e trasmettere loro passione per questo sport”.

Rispetto alla mass start in programma sabato 19 febbraio Lollobrigida dice: “Adesso mi godo la medaglia. Nel prossimo impegno sarà fondamentale il gioco di squadra e la preparazione tattica perché sfiderò grandi campionesse. Ci vorrà anche una buona dose di fortuna”.